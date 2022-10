Tennis | Atp Napoli | Berrettini e Musetti puntano alla finale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Matteoe Lorenzovolano in semi, con il pubblico dell’Atp partenopeo che spera in unatutta azzurra. Oggi ilta romano, seconda testa di serie del tabellone e numero 16 del mondo, ha battuto il giapponese Taro Daniel per 6-2 6-3. In semiaffronterà lo statunitense Mackenzie McDonald, che nei quarti ha superato il cinese Zhizhen Zhang 4-6, 6-3, 6-2. Negli scontri direttiè avanti 1-0: sempre sul cemento, nel 2019 ad Auckland, vinto in due set. Nella parte alta del tabellone va avanti, quarto giocatore del seeding e 24 del mondo. Il 20nne di Carrara ha battuto il colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di ...