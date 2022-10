Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Valentina prende una decisione inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In Germania, il ritorno dial Fürstenhof sta catalizzando l'attenzione dei fan did', come segnalano le. La giovanissima figlia di Robert Saalfeld è stata via per molto tempo in compagnia del suo fidanzato, Fabien, figlio di Michael, ma presto torneràmente a casa. Questo rientro, però, nasconderà un triste segreto in quanto, in realtà, sarà disperata per la fine della sua relazione con Fabien. La ragazza, in particolare, vivrà una profonda crisi che la spingerà a lasciare i suoi studi e a rientrare in famiglia dopo essere stata lasciata dal ragazzo. Inizialmente, però, la figlia di Robert non confiderà al padre e nemmeno al nonno Werner l'accaduto e spiegherà loro di dover sostenere uno stage di ...