Tattoo convention | tre giorni con gli artisti del tatuaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Se non trovi le parole, dillo col corpo. Milano torna a essere la metropoli italiana delcon il ritorno in città della, in scena da oggi a domenica a Fiera Milano City. ...

Se non trovi le parole, dillo col corpo. Milano torna a essere la metropoli italiana del tatuaggio con il ritorno in città della, in scena da oggi a domenica a Fiera Milano City. Come di tradizione è atteso il meglio dei tatuatori su piazza (nazionale e internazionale): più di cinquecento artisti, ...L'evento sarà ospitato il 21, 22 e 23 ottobre a Fiera Milano City. Ci saranno 500 tatuatori, tante mostre d'arte sul tatuaggio,contest e live performance. Questa tre giorni si propone come una grande festa del tatuaggio, vero punto d'incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dare vita a ... Milano Tattoo Convention, 21-23 ottobre Fiera Milano City. Milano Tattoo Inked Foto: Marco Frino Milano Tattoo Inked Foto: Marco Frino Milano Tattoo Inked Foto: Marco Frino Sono presenti 500 tra i migliori artisti del panorama internazionale, il programma pre ...Se non trovi le parole, dillo col corpo. Milano torna a essere la metropoli italiana del tatuaggio con il ritorno in città della Tattoo Convention, in scena da oggi a domenica a Fiera ...