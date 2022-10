Tajani rassicura la Ue | «Siamo contro Mosca» Metsola | farà da garante

Il precedente del 2018 non. Il Cav lasciò parlare Matteo Salvini, vincitore nella ... oltre all'ex presidente del senato: "Antoniova agli... Il Cav è stato isolato anche dagli amici ...LE MOTIVAZIONI Ragionamenti e motivazioni che - come ampiamente prevedibile - hanno soddisfatto i compagni di partito a Bruxelles che, anzi, hanno rilanciato la candidatura dial ministero ...BRUXELLES - Se n’era andato quasi 20 giorni fa ricevendo gli onori di tutto il Parlamento europeo. «Fatico a descrivere l’emozione, è straniante sapere che non ...“Ho l’impressione che qualcuno abbia voluto vendicarsi. Magari perché non è stato eletto”. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è di questo avviso. In un colloquio con Repubblica su ...