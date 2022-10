Superlega | il presidente della Lega Serie A esce allo scoperto | la rivelazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Oggi è andata in scena un’assembleaA, al terminequale ilCasini ha tenuto una conferenza stampa. Fra i temi del giorno spiccano quello sui diritti tv e sulle offerte da parte di fondi privati. Inoltre tantissime rivolte a Casini sono state riguardo la, tornata in auge da qualche giorno.A, le parole di Casini Come riportato da TuttoMercatoWeb, la conferenza stampa è iniziata intorno alle 17, dopo che l’assemblea si era chiusa da pochi minuti. Durante la prima parteconferenza, Casini ha indicato i maggiori punti d’interesseriunione: “L’assemblea è terminata. Tra i punti d’interesse l’approvazione del consultivo, il ...