Superbike | ultimo tango a San Juan? Bautista vuole il titolo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A tre round dalla fine del Motomondiale diadesso il gioco si fa duro e la Ducati nonpiù scherzare. La scuderia bolognese insegue da undici anni il Mondiale SBK con un Alvaroormai lanciatissimo verso l’obiettivo. Il centauro spagnolo ha 56 punti sul campione in carica, Toprak Razgatlioglu, e ben 82 punti su Jonathan Rea. Sembrano molto lontani i tempi del 2019, quando lo spagnolo infilò undici vittorie di fila ad inizio stagione, salvo cedere di schianto dall’estate in poi e servire ilalla leggenda inglese di questa categoria sul piatto d’argento. Quest’anno il ducatista sembra aver maturato un’affidabilità mai raggiunta prima d’ora. In Argentina si ballerà l’? La Rossa e tutti i suoi tifosi lo sperano ...

Per la casa di Borgo Panigale l'titolo gp risale al 2007 con Casey Stoner ed anche nella, che fu regno del marchio bolognese, non si festeggia un campione da un decennio. Vietato ...La tendenza è destinata a continuare nel prossimo fine settimana,impianto che sulla carta presenta un segmento nettamente favorevole a Bautista. Come sempre ci sarà da tenere in ...Moto2: Moriwaki è stata una delle protagoniste della primissima stagione del Campionato del Mondo Moto2 nel 2010 con la MD600. Gestita da Gresini Racing, ha vinto il titolo mondiale inaugurale della M ...La situazione si ripeterà anche nei restanti all’esterno dell’Europa, la diffusione delle immagini inizierà da sabato con la superpole race (diretta su Sky Sport). Un nuovo week-end è alle porte, il p ...