Studenti in piazza a Napoli | urlano slogan antifascisti

Alcuniscesi ina Napoli hanno scelto un modo alquanto particolare per protestare contro le attività organizzate nell'ambito dell' alternanza scuola lavoro . Nel corso di un corteo , come ...Doppio sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, in Roma Tpl e Cotral ein. Le linee periferiche romane oggi sono a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. L'agitazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alcuni studenti scesi in piazza a Napoli hanno scelto un modo alquanto particolare per protestare contro le attività organizzate nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. Nel corso di un corteo, come ...