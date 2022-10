Studente-tifoso si laurea in autogrill per non perdersi la trasferta | ''La Bari' prima di tutto'

... resta alla Salernitana nello staff di Nicola Vitti ha deciso che non sarebbe mancato neanche questa volta e, per non sacrificare sull'altare del tifo gli sforzi da, alle 15 in punto si è ...Non si è perso d'animo Massimo Vitti, imprenditore barese di 46 anni, da quasi 30 a Roma, quando ha scoperto che la data fissata per la sua proclamazione a dottore in Economia Aziendale era la stessa ...Massimo Vitti, imprenditore 46enne, non ha voluto rinunciare alla trasferta di Coppa Italia a Parma, malgrado la concomitanza con la proclamazione. Così il brindisi è andato in scena in un luogo insol ...La trasferta del Bari e la proclamazione coincidono: Massimo Vitti , studente-tifoso, decide di non rinunciare a nulla.