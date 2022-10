Stefano Bandecchi AP | “La linea Ronzulli non premierà Forza Italia”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il Coordinatore di Alternativa Popolare,, è intervenuto su CusanoTv (canale 264 del digitale terrestre) affrontando diversi temi di attualità politica. 21 ottobre 2022. Sulla fine del governo Draghi. "Giudico la fine del governo Draghi un momento storico difficile e forse anche tra i più stupidi della storiana. Il governo Draghi è caduto per una crisi iniziata dal M5S e poi da un'uscita della Lega e di Berlusconi convinto dalla. Ci siamo guadagnati un'estate di totale impotenza, un settembre di totale inefficienza e un ottobre difficile. Abbiamo fatto una cosa politicamente stupida. E questa cosa va attribuita soprattutto ai 5 stelle che hanno iniziato una crisi di difesa personale, poi alla Lega che ha fatto una mossa che gli elettori non hanno ...

