Stefano Bandecchi AP | “Alternativa Popolare sostituirà Forza Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il Coordinatore di, è intervenuto su CusanoTv (canale 264 del digitale terrestre) affrontando diversi temi attuali e politici. 21 ottobre 2022.Su. "oggi si candida a sostituire, che ha perso il suo appeal. Io oggi mi candido a sostituire Silvio Berlusconi. Ho scritto a Berlusconi di togliersi di torno i cattivi consiglieri e di unirsi ad. Noi adesso stiamo lavorando per le Regionali del Lazio, chiaramente preferirei essere in una coalizione perché oggi credo molto in Fratelli d'e ho aperto le trattative con ...