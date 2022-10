Star Wars | I fan trovano pane per i loro denti | Han Solo diventa Pan Solo in una bakery della California

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una nuova opera a tematrasforma una scena iconicatrilogia originale, in un omaggio ad Hanproveniente dal mondo culinario. Tutti ricordano la leggendaria scena finale di: Episodio V - L'Impero colpisce ancora, con Hanche viene intrappolato in una lastra di carbonite. Bene, qualcuno è riuscito a riprodurre questa specifica dinamica del personaggio, a grandezza naturale, soltanto con del. One Housea Benicia, in, ha creato un'impressionante replica a grandezza naturale dell'Hancongelato nel quinto capitolosaga di Guerre stellari, realizzandola interamente con pasta ...

