Insieme non funzionano ancora benissimo, si procede con l'alternanza, maun 4 - 4 - 2 per averli insieme al centro dell'attacco Mp Firenze 28/08/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Napoli / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Victor ...Tre italiane agli ottavi di Champions: non è un sogno, ma una possibilità. Arrigo Sacchi osserva la situazione,le classifiche, analizza le prossime sfide e spiega: "Sarebbe un grande successo, ma non ci si deve illudere. La prudenza è fondamentale, l'esaltazione è dannosa. Nei giudizi si deve sempre ... Spalletti studia le sue carte per la Roma: il tecnico del Napoli studia come calare il Jack Cronache di Napoli, stamani in edicola, titola: “Anguissa dà forfait, Osimhen in pole su Raspadori. Sirigu out, resta solo Meret. Mossa anti Premier per Kvara”. Spalletti studia la formazione anti Mou ...Passato e futuro si alterneranno tra campo e panchina, ma il presente sarà l'unica cosa che interesserà domenica a Roma e Napoli, le due formazioni chiamate all'Olimpico ...