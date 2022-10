Sorella Cristiano Ronaldo contro Ten Hag | “Contrappasso esiste”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladisi è scagliataErik Ten Hag, allenatore del Manchester United. In una storia ha postato l’immagine di suo fratello seduto in panchina, con qualche avvertimento al tecnico olandese: “Il, soprattutto per cose come la mancanza di rispetto. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Dio non dorme…”. Secondo la ragazza, l’allenatore è colpevole di aver lasciato CR7 in panchina nella scorsa gara di Premier Leagueil Tottenham e poi di averlo anche punito. SportFace.