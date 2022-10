Sondrio | spacciavano droga in città | nove persone arrestate

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - La squadra mobile della questura diha dato esecuzione, questa mattina, ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di, su richiesta della locale procura, nei confronti disoggetti di origine nigeriana, liberiana, gambiana e ghanese, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo di. L'operazione, denominata 'Biker express 2022 encore', è iniziata nel febbraio 2022 e ha permesso di portare alla luce una sistematica attività di spaccio posta in essere da soggetti che gestivano in maniera esclusiva lo smercio di cocaina ed eroina. L'acquisto avveniva a seguito di più contatti telefonici con gli acquirenti; nella prima telefonata veniva ordinato lo stupefacente, nella seconda veniva stabilito il luogo dello scambio, che gli indagati ...

