Sondaggi Tp | contrasti Berlusconi Meloni | per il 47 | 3% degli italiani leader FI non abituato ad essere il numero due

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana come presidenti di Senato e Camera divide gli. Il 49,2% non approva la scelta fatta soprattutto perché, a loro dire, le persone elette “hanno idee estremiste e lontane dai valori costituzionali” (41,1%). Tra chi invece approva (48,4%), il 37,5% ritiene i nuovi presidenti “persone degne che rispecchiano l’orientamento della maggioranza di governo” mentre il 10,9% pensa che “forse sarebbe stato meglio scegliere esponenti più moderati della maggioranza”. Sono alcune evidenze emerse dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 ottobre. Fonte: Termometro PoliticoSul perché dei recentitraglisembrano avere le idee piuttosto chiare: per il 47,3% il ...

