Sondaggi elettorali EMG | Meloni raggiunge Draghi Per entrambi fiducia al 52%

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tra i partiti Fratelli d’Italia sale al 27,2%, giù il Pd, su il M5S Per la prima volta dal 25 settembre anche Emg ha rilasciato i propri. I dati non sembrano essere molto diversi da quelli degli altri istituti. È evidente l’aumento di Fratelli d’Italia. Come da tradizione il partito vincitore comincia la propria luna di miele con l’elettorato: in questo caso cresce dell’1,2% in meno di un mese andando al 27,2%. Si tratta in parte di consenso ottenuto a spese degli alleati che hanno avuto un risultato deludente alle urne, come la Lega, che perde il 0,3% e va all’8,5%, e Forza Italia che lascia sul terreno 4 decimali, scendendo al 7,7%. Il partito di Berlusconi viene così superato da Azione/Italia Viva, che guadagna lo 0,2% e si porta all’8%. A subire una riduzione dei consensi, però, è anche il ...