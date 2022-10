SNAM | mette in gara TBWA Italia | Aspen & Partners | Legas Delaney e YAM112003; in uscita la E V P Communication & Marketing Patrizia

A fine mese inoltre uscirà daanche Patrizia Rutigliano , attualmente Executive Vice President Institutional Affairs, ESG, Communication & Marketing che, secondo alcuni rumors, dovrebbe entrare ...... oggi è fondatore di Simbiosi e membro del Cda di. Davanti alla crisi energetica, il manager ...di aree rigenerate e la sostenibilità energetica data da una nuova economia circolare cheil ..."Daremo a Snam un tempo di 45 giorni dal momento del rilascio dell’autorizzazione" per il rigassificatore di Piombino "per dirci quale sarà il luogo dove realizzerà l’attività offshore". Lo ha detto i ...Indicate dalla Giunta le opere che andranno realizzate a compensazione. Lavori in viale dei Navigatori e anche un bosco di 90 ettari ...