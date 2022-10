Sky Sport | Serie A 2022 23 11a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 21- 22 - 23 - 24 Ottobre

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tra venerdì 21 e lunedì 24, appuntamento con l’undicesimadella stagione/2023 dellaA TIM. Sabato a Firenze è tempo di Fiorentina-Inter, dalle 20.45 su SkyCalcio, SkyUno, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica alle 12.30 con Udinese-Torino, su...

"Le ultime parole che Mino mi ha detto sono quelle che mi ha detto sempre: 'Devi essere felice. Non devi fermare la tua vita, devi fare quallo che ti fa stare bene'" . A parlare in un'intervista aè Rafaela Pimenta , storica collaboratrice di Raiola , scomparso a 54 anni lo scorso aprile. "Ho sempre voluto fare l'avvocato e il mio primo contratto diceva che mio fratello sarebbe stato il mio ...All'ultimo miglio cambia tutto. Pressione e speranze, autocontrollo e certezze. Quando in palio c'è un titolo, ogni cosa s'amplifica, ogni timore diventa un incubo. Ogni fastidio, un problema. Ogni ...