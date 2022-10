Serie A | Inzaghi | “Sono molto fiducioso che Lukaku sia contro il Viktoria Plzen”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 2022-10-21 17:05:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il ritorno di Romeluè al ‘candy point’. Il ‘9’ dell’Inter è tornato ad allenarsi con il gruppo… ma Non sarà questo sabato in visita alla Fiorentina. Lo conferma Simone, allenatore ‘nerazzurro’: “Romelu si allena parzialmente con il gruppo da due giorni. È motivato, ma deve ritrovare la sua condizione fisica. Non giocarela Fiorentina”. Romelu è motivato, ma deve recuperare la sua condizione fisica. Non giocala Fiorentina SimoneTutto punta sull’attaccante in prestito dal Chelsea, che non gioca dal 26 agosto per uno stiramento ai flessori della coscia sinistra, riapparire nella decisiva partita di Champions League ...