Serie A | Casini | “Fondi d’investimento? Niente offerte | ma manifestazioni di interesse”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il presidente della LegaA, Lorenzo, al termine dell’assemblea odierna sulle eventualirelative aie la connessione con il progetto media company, ha rilasciato delle dichiarazioni: “? LaA non ha ricevuto vere e proprie, ci sono state alcuned’, iche seguono laA sono numerosi, questo è sempre avvenuto e conferma che laA rappresenta un investimento molto importante. I prossimi mesi saranno decisivi su alcune decisioni, ogniverrà valutato, ma ad oggi non ci sono accelerazioni”. “L’obiettivo è porre un ...

Al momento no vere offerte da fondi, no cifre . Al momento, ha aggiunto, 'laA non ha ricevuto vere e proprie offerte quindi non ci sono cifre, solo alcune manifestazioni di interesse'. 'I fondi di investimento che seguono laA sono numerosi, anche piu' ...Lo ha dichiarato il presidente della LegaA, Lorenzo. 'Questa e' una modifica legislativa', ha aggiunto, sottolineando che 'i club hanno gia' manifestato la necessita' che legge Melandri ...Ha detto che le società interessate vi hanno avvisati circa il ritorno della Superlega. È una formula generica per fare riferimento alla Juventus o vuol dire che Inter e Milan sono tuttora interessate ...“Non si è parlato di Superlega” nel corso dell’assemblea della Lega di Serie A. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, al termine della riunione di oggi. “Ovviamente ...