(Di venerdì 21 ottobre 2022) E’ statoundalla Capitaneria di Porto di. All’interno dello spazio, i sopralluoghi avrebbero evidenziato come lo spazio portasse avanti dei lavori edilizi senza le necessariedel caso. Il, orientativamente di 500 metri quadrati, avrebbe visto al suo interno più sopralluoghi, che hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno dello spazio. Una condizione che ha costretto le Forze dell’Ordine al sequestro dell’intera area. IlNella giornata del 20 ottobre, l’operazione è stata condotta dai militari della Guardia Costiera di. Le Forze dell’Ordine non solo hanno evidenziato diverse irregolarità all’interno dell’area, ma anche diverse ...

Il Corriere della Città

Leggenda vuole che questo apparecchio vengaalla dogana nel momento di approdare negli ... ottengono suoni separati e la possibilità timbrica di un synth che appare, quando è ...Maduro ha poi spiegato che l'apparecchioin Argentina alla compagnia che lo gestisce, una controllata di Conviasa, è un moderno eaereo cargo, che è stato utilizzato per ... Sequestrato gigantesco cantiere per assenza di autorizzazioni a Terracina La scalata imprenditoriale di Francesco Zummo, legato alla mafia 2' DI LETTURA PALERMO – I beni erano sfuggiti ai precedenti sequestri, poi divenuti definitivi. Non è stato facile per gli investigator ...