Senigallia | donna muore in casa per soffocamento Arrestato il marito | “Non volevo”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Unadi 77 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di, in provincia di Ancona. Valeria Baldini è stata trovata senza vita nella sua villetta nella frazione Filetto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto inc’era anche il, 80 anni. Che è stato sentito alla presenza del magistrato. In base agli elementi raccolti l’uomo, Marino Giuliano, è statoper omicidio preterintenzionale. E sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.trovata morta perL’uomo avrebbe, involontariamente, soffocato la moglie. Lo ha riferito lo stesso 80enne. Ascoltato in caserma insieme al figlio di 50 anni. Entrambi erano inal momento della ...

