Senato | Vitiello Iv | ' chi ha votato La Russa oggi ha bottino pieno'

LA NAZIONE

... Camillo Langone, Carlo Stagnaro, Gaia Manzini, Marco Archetti, Fabiana Giacomotti, Guido, ... Al, in 19 hanno votato per Azione, in 15 hanno votato per il Pd, in 4 per Forza Italia, in 2 ...... - migliorare il processo decisionale di Camera e- ridurre il costo della politica. ... Renzo Tondo, Maurizio Lupi, Alessandro Colucci, Riccardo Magi, Alessandro Fusacchia, Catello, ... Elezioni 2022 in Umbria, tutto pronto ai seggi. Ecco i candidati