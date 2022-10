Segesta | ai ' Gazzetta Sports Awards SeeSicily' Schifani premia Nibali | Puntare su turismo dello sport e dello spettacolo

, ai 'Sports Awards SeeSicily' Schifani premia Nibali: "Puntare su turismo dello sport e dello spettacolo" "Credo che questa sia per la Regione Siciliana la prosecuzione di un percorso,...Le parole di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan aiSports Awards 2022 seeSicily di. (Intervista di Michela ...«Credo che questa sia per la Regione Siciliana la prosecuzione di un percorso, perché è eredità del governo Musumeci, dell’operato dell’assessore Messina, una eredità che io tesaurizzerò perché effett ...Pochi giorni dopo la presentazione dell'edizione numero 106 del Giro d' Italia, alla quale Vincenzo Nibali ha presenziato in qualità di ospite speciale, è arrivato un importante riconoscimento per lo ...