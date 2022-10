Secondo giorno di Consultazioni al Quirinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al via stamattina il . Alle ore 10,30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i Gruppi Parlamentari della maggioranza. A parlare, al termine dei colloqui, sarà solo la leder di FdI, Giorgia Meloni. Non è escluso che entro questa sera venga affidato alla premier in pectore l’incarico di formare il nuovo governo. . Questa mattina il presidente Mattarella incontrerà i gruppi di maggioranza Ieri il capo dello Stato Mattarella, dopo aver incontrato i nuovi presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ha accolto i rappresentanti dell’opposizione (qui il video). Il programma dellealper la giornata di oggi prevede che Mattarella riceva al Colle i gruppi di “Fratelli d’Italia” al Senato e alla Camera, al Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” e “Lega – Salvini ...

Congedati Folgore

... per l'ennesima volta, ciò che tentiamo da dirvi da qualche: ascoltate con attenzione le ...un'altra teoria Helaena potrebbe aver invece predetto l'entrata in scena di Rhaenys durante la ...Qualchefa abbiamo invece sbloccato la seconda clip . Inserendo il codice 230 i fan hanno ... In alto a destra compare un numero, 008 , chei fan potrebbe essere proprio quello corretto. ... LANCIO SU EL ALAMEIN: TERMINATO IL SECONDO GIORNO DI RICONDIZIONA I leader della coalizione che ha vinto le elezioni alle 10.30 da Sergio Mattarella. Ci sarà anche l’ex Cavaliere, ‘costretto’ al silenzio dai suoi alleati. Nel pomeriggio è possibile che il Quirinale ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...