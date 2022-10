Sciopero trasporti oggi 21 ottobre | bus e metro a rischio Fasce di garanzia a Roma | Milano | Napoli | Torino e nelle altre città Caos aerei

La nota dei sindacati Le scuse arrivano allora dai sindacati che spiegano il motivo dello.' Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello- scrivono in ...deia Roma per venerdì 21 ottobre. Ad incrociare le braccia dalle 8,30 alle 12,30, i lavoratori del sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl. La protesta sarà solo in Roma Tpl. Servizio ...Disagi per chi viaggia in aereo, ma anche treni e bus. Garantite comunque le fasce orarie di tutela. Tra le motivazioni il rinnovo dei contratti ...Voli cancellati per sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore indetto da USB per la giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, che coinvolge il personale degli scali di Firenze e Pisa di Toscana Aer ...