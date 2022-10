Sciopero nazionale del trasporto aereo | il presidio di Linate | “Salari troppo bassi e carichi di lavoro sempre più alti”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Da anni subiamo abbassamenti delle retribuzioni e degli standard di sicurezza, a fronte di un innalzamento deidi lavori. Chiediamo regole uguali per tutti in materia di: ci vogliono normative chiare, il contratto collettivonon dà le garanzie che oggigiorno noi cerchiamo”. Così Giuseppe Ragusa dell’Unione Sindacale di Base, la sigla che ha organizzato lodel personale aeroportuale che, nello scalo milanese di, ha visto cancellare praticamente tutti i voli in programma nella giornata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

