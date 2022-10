Sci alpino | startlist gigante femminile Soelden 2022 | orari | programma | tv | i pettorali delle italiane

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si parte! La Coppa del Mondo di sci-2023 alza il sipario con il primo weekend di gare. Com’è ormai tradizione l’antipasto della stagione si svolge sul ghiacciaio del Rettenbach con il(maschile e) di(Austria). Nella giornata di domani sarà il compartoa muovere i primi passi con una gara che si annuncia tutt’altro che scontata e, anzi, presenterà numerose pretendenti al successo. In prima fila, ovviamente, Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che daranno il via al loro immancabile duello per la Sfera di Cristallo ma, assieme a loro, le avversarie saranno numerose ed agguerrite. In prima fila le nostre Federica Brignone (pettorale numero 1) e Marta Bassino (numero 5), pronte ad una annata da protagoniste tra le porte larghe, quindi attenzione ...

