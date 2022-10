Sci alpino | Sofia Goggia sarà presente alla Coppa del Mondo?

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con la stagione di scifemminile alle porte (22 ottobre), la campionessa bergamascasi è posta come sempre traguardi di un certo rilievo da raggiungere. Dopo aver conquistato in tre circostanze ladeldi discesa, ora vuole finalmente ottenere quella tanto agognata medaglia d’oro che gli manca ai prossimi Mondiali, che si disputeranno sulle nevi di Courchevel/Méribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio. Tra le avversarie, anche altre italiane come Federica Brignone, la compagna di squadra mai troppo amata. Le parole diClasse 1992,ha vinto tre Coppe deldi discesa libera e due medaglie mondiali più un oro e un argento alle Olimpiadi. Il suo obiettivo ...

Mikaela Shiffrin parla così di Sofia Goggia alla vigilia del gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo divinta già quattro volte dalla fuoriclasse americana. "Che cosa ammiro di ...Sarà una gara incertissima e con tante atlete che possono davvero lottare per la vittoria finale. Mikaela Shiffrin ha già vinto per due volte in Austria, mentre non ci è mai riuscita Petra Vlhova , ...SI teme un po' di pioggia per il gigante femminile di sabato mattina, intanto si è scelto di preservare il manto del Rettenbach.