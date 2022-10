Sci alpino | a Soelden inizia la Coppa del Mondo | Brignone e Bassino a caccia del podio | lotta per la vittoria apertissima

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nuova stagione, ma sempre solito inizio. Scatta come di consueto daladeldi sci2022-2023 e lo fa con il gigante femminile. Tutto pronto sul ghiacciaio Rettenbach per la prima gara dell’anno, dove la concorrenza per laè veramente elevatissima. Sono molte le atlete che puntano immediatamente al successo, con unaper i tre gradino deldavvero. Lo scorso anno è stata Mikaela Shiffrin a trionfare davanti a Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova, mentre erano rimaste attardate le due poi vere protagoniste della stagione, la francese Tessa Worley (ottava) e la svedese Sara Hector (dodicesima), che si erano poi contese fino all’ultima porta dell’ultima gara ladi specialità. Era ...