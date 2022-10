Scholz contro tutti | vuole vendere un pezzo del porto di Amburgo alla Cina Ministeri competenti e servizi segreti sono contrari

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il cancellierato della Germania guidato da OlafundeldiCosco, il consorzio statale cinese. Una volontà ribadita nonostante il parereo dii seie coinvolti nell’esame dell’investimento, durante il quale il contratto è stato rifiutato. Un confronto così tra cancellierato eè raro, sottolinea la tv nazionale Ard citando un’inchiesta delle consociate Ndr e Wdr. Il gruppo Cosco (China Ocean Shipping Company)rilevare le quote della società portuale amburghese Hhla (fondata nel 1885) e partecipare per oltre un terzo al terminal dei container Tollerort. Trattandosi di ...

Il Fatto Quotidiano

Mentre il motore franco - tedesco, che tradizionalmente spinge la Ue a prendere le decisioni più difficili, si è inceppato e Macron enon sono riusciti a trovare nel loro incontro bilaterale ...... si trasforma in un tuttitutti a testimonianza della delicatezza del momento e della ... Secondo il cancelliere tedesco Olaf, l'Ue dispone "di sufficiente capacità finanziaria per ... Scholz contro tutti: vuole vendere un pezzo del porto di Amburgo alla Cina Le notizie di venerdì 21 ottobre, in diretta. Intelligence Usa: «Kiev ha 6 settimane di tempo per riguadagnare terreno». Arrestato a Malpensa il figlio di un governatore russo ...Il cancelliere Olaf Scholz si stanca, e con una Machtwort pone fine al litigio tra il liberale Christian Lindner, ministro alle finanze, e il collega Robert Habeck, ministro all'economia. Le centrali ...