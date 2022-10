Scandicci | l' open day annuale della Scuola Nazionale Cani guida per ciechi - Cronaca - lanazione it

Una giornata di sensibilizzazione, insieme alla stamperia braille della Regione Toscana, con progetti, dimostrazioni, spettacoli e giochi a premi per sensibilizzare sul tema della disabilità ...Porte aperte sabato 22 ottobre a villa Martini a(Firenze), sede della Scuola cani guida della Regione Toscana. Unday, dalle 10 alle 18, per far conoscere da vicino le attività dell'istituto e quelle della stamperia Braille. La '...Una giornata di sensibilizzazione, insieme alla stamperia braille della Regione Toscana, con progetti, dimostrazioni, spettacoli e giochi a premi per sensibilizzare sul tema della disabilità visiva ...Porte aperte sabato 22 ottobre a villa Martini a Scandicci (Firenze), sede della Scuola cani guida della Regione Toscana. Un open day, dalle 10 alle 18, per far conoscere da vicino le attività dell'is ...