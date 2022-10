Santoianni | ex Grande Fratello | è stato assolto dall' accusa di mafia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI – Il Tribunale di Palermo ha‘perché il fatto non sussiste' l'ex concorrente del ‘' Daniele, finito ai domiciliari nel maggio del 2020 nell'ambito dell'inchiesta sul clan mafioso dell'Acquasanta che aveva portato a 91 misure di custodia cautelare. Erato di intestazione fittizia dei beni con l'aggravante mafiosa perché, secondo la Procura, avrebbe fatto da prestanome di una società per la vendita di caffè legata ai clan. “E' la fine di un incubo che ritenevo inimmaginabile e che non auguro a nessun cittadino. Essere vittima di un errore giudiziario causa un dolore indescrivibile alla persona ingiustamente arrestata e ai suoi famigliari" è il primo commento raccolto'AGI diche ringrazia "l'impegno e la ...

