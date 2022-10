Sanità | Sirm | buon lavoro al neo ministro Schillaci

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Al neodella Salute Orazio“vanno le vivissime congratulazioni per il prestigioso incarico e i più sentiti auguri dida parte del presidente e del consiglio direttivoe di tutta la comunità radiologica italiana”. Così la Società italiana di radiologia medica e interventistica () in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

