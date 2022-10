Sangiuliano | dal timone del Tg2 al ministero | “La cultura è sempre stato il mio alimento”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Lail mio. Sono orgoglioso di possedere una biblioteca di 15.000 libri nella mia casa, E di aver condiviso la mia conoscenza con molti studenti nei 20 anni di insegnamento all’università”. Così Gennaro, direttore del Tg2, che approda aldelladel neonato governo Meloni.: dalla direzione del Tg2 aldella“Sono onoratissimo di questo incarico che cercherò di adempiere nell’interesse della Repubblica”, dice intervidall’Adnkronos. “Stasera saluterò i colleghi del Tg2 in redazione. Il passaggio da Saxa Rubra al Collegio Romano? Una grande responsabilità in cui metterò tutto il mio impegno e la mia ...

Direttore del Tg22018, è nato a Napoli. 'La cultura è sempre stato il mio ...Giorgia Meloni ha accettato l'incarico a formare il governo conferitolePresidente della Repubblica. Sergio Mattarella: 'E' stato necessario procedere velocemente anche ...Gennaro; ...La destra, la sinistra per lui sono categorie ormai troppo labili. Ama citare il filosofo tedesco Oswald Spengler per affermare che l’Occidente è in declino e ...Giornalista e saggista, Gennaro Sangiuliano è direttore del Tg2 dal 31 ottobre 2018, è stato direttore del quotidiano Roma di Napoli dal 1996 al 2001, vicedirettore del quotidiano Libero e del ...