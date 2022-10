Salvini | Giorgetti | Calderoli | Valditara | Locatelli | nel governo Meloni new entry e volti storici del centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Matteo, ministro alle Infrastrutture e vicepremier, guida la delegazione della Lega nel. Dal Mit potrà gestire i soldi del Pnrr per le grandi opere, con l’ambizione di poter pure far partire i lavori per il Ponte sullo Stretto. Prossimo ai 50 anni, il prossimo nove marzo, il segretario del più antico partito presente in Parlamento è un leghista della prima ora. Front man instancabile, negli ultimi mesiha cercato di recuperare il tempo perduto, dopo essersi “fermato” per ildi unità nazionale con Draghi. I 20 mesi con l’ex banchiere centrale lo hanno penalizzato, con i consensi che sono scesi sotto il 9% alle ultime elezioni. “Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega, postando una foto con ...