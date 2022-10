Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) La marcia dei fantasmi. Per quella su Roma, la propaganda fascista gonfiò il numero dei partecipanti. Ma Dino Risi ed Emilio Lussu l’hanno sbertucciata, mostrandone il grottesco concentrato di italianità da operetta. Che oggi ha dei nuovi eredi – di Andrea Minuz Il rosso e il nero. Libri, convegni, mostre, serie tv. Il 2022 è stato l’anno di Mussolini ma anche di Pasolini. Il culto dei due corpi dell’Italia non muore – di Michele Masneri Soprintendenze in trincea. Il presidio del patrimonio paesaggistico tra fame di rinnovabili e Pnrr da attuare: vincolo o tutela? Un’indagine – di Marianna Rizzini Doppia tortura. Solgenitsin raccontò il destino degli ex prigionieri di guerra russi: tornati ...