Russia | la guerra all’omosessualità combattuta anche contro film | libri e cartoni animati

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lasi prepara a inasprire le sue leggigli omosessuali echi parla di omosessualità. E si scaglia“Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, oltre che“South Park” e Peppa Pig. La Duma, il Parlamento russo, ha discusso lunedì scorso un disegno di legge sulla responsabilità per la “promozione della pedofilia e la diffusione di informazioni che mostrano rapporti sessuali non tradizionali“. È il termine usato inper le relazioni Lgbt. Il disegno di legge è stato inviato al Gabinetto dei ministri. Si tratta dell’inasprimento di una legge del 2013, che proibisce la “propaganda Lgbtq+” ai minori di 18 anni, pena il carcere. Una scena di “Chiamami col tuo nome”,di Luca GuadagninoLa legge anti propaganda Lgbtq+ Nella legge ...

...dal costo del gas ed è concentrata ine Bielorussia. A pesare sull'aumento del costo dei fertilizzanti, che in un anno è più che raddoppiato, sono le misure adottate con l'inizio della...Il figlio del governatore russo rifiuta l'estradizione negli Usa. Attacchi missilistici, scambio di accuse tra Kiev e Mosca. Iran: 'Non stiamo inviando droni, rispettiamo integrità territoriale ...Di questi giorni la notizia di scontri tra milizie ribelli a Idlib, ultimo bastione dei ribelli, dove vive una piccola comunità cristiana, con due frati della Custodia di Terra Santa ...Il figlio del governatore russo rifiuta l'estradizione negli Usa. Attacchi missilistici, scambio di accuse tra Kiev e Mosca. Iran: "Non stiamo inviando droni, rispettiamo integrità territoriale ucrain ...