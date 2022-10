Romulus 2 | le anticipazioni della prima puntata

(Di venerdì 21 ottobre 2022)episodi 1 e 2, trama eseconda stagione dal 21 ottobre in onda su Sky e in streaming su Now. Tvserial.it.

2 si prepara a debuttare su Sky per riprendere La Guerra per Roma portando sullo schermo nuovi protagonisti e uno scontro che avrà un solo vincitore, chi saràLa seconda stagione si apre sotto il segno della speranza con Yemos e Wiros entrati a Velia con l'autorità di chi ha liberato Alba e sconfitto il traditore Amulius, al loro fianco ci sono ...II ,DEI PRIMI DUE EPISODI vedi anche2, il cast racconta i segreti della nuova stagione Nei primi due dei nuovi episodi, girati rispettivamente da Matteo Rovere e ...Al posto della vecchia Velia adesso sorgerà Roma, una nuova città consacrata a Rumia e fondata sulla giustizia e sulla pace con la promessa di un riscatto per tutti, ma sarà davvero così In un mondo ...Tutte le news su Romulus 2 stagione. Ecco cosa sappiamo su uscita, trama, cast e streaming della serie TV di Sky.