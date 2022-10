Roma | stangata della UEFA in Europa League per Zaniolo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Jacopo Aliprandi, giornalista per Il Corriere dello Sport ha riferito che laha deciso per una squalifica più pesante nei confronti di Nicolò. Brutte notizie quindi per ladi Josè Mourinho che dovrà fare a meno del talento italiano per le ultime due giornate del girone diSqualificaSqualifica, pronto il ricorso? Il giornalista ha anche annunciato che lasarebbe pronta a fare ricorso, vista anche la delicata posizione di classifica nel girone, la presenza del numero 22 potrebbe rivelarsi determinante. Nei prossimi giorni sicuramente usciranno ulteriori dettagli, sia per quanto concerne il ricorso sia per quanto riguarda l’eventuale decisione...

per Nicolò Zaniolo. La Uefa ha infatti dato altre due giornate di squalifica al talento della Roma per l'espulsione rimediata nella gara dell'Olimpico contro il Betis. Brutte notizie per la Roma in formato Europa League dopo l'espulsione rimediata da Zaniolo contro il Betis Siviglia La Uefa ha infatti dato altre due giornate di squalifica al talento della Roma per l'espulsione rimediata nella gara dell'Olimpico contro il Betis. Il numero 22 giallorosso tornerà eventualmente dopo la fase a gironi Brutte notizie per José Mourinho e la Roma. Dalla UEFA arriva una stangata per Nicolò Zaniolo: il 22, squalificato per la gara di r ...