Roma-Slavia Praga 1-0 | buona la prima in Champions

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lafemminile festeggia nel migliore dei modi il suo storico debutto inLeague con una vittoria per 1-0 contro lo. Decide la sfida casalinga, disputata allo Stadio Comunale “D. Francioni” di Latina, una rete al minuto 62 di Valentina Giacinti. Le giallorosse impiegano un po’ per trovare il bandolo della matassa, ma riescono a conquistare 3 punti fondamentali. Il successo arriva non senza soffrire, soprattutto per via della fisicità e della maggiore esperienza delle giocatrice ceche. Le ragazze di Spugna inaugurano al meglio la loro avventura europea, dimostrando di essere pronte a ritagliarsi il proprio spiraglio di qualificazione alle spalle del colosso Wolfsburg.di pensare al futuro, però, rimaniamo focalizzati su questa bella gioia conquistata dalle ...