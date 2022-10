Roma | rivoluzione all' ospedale San Camillo Nuova gestione di medici e spazi | e si è ridotta l' attesa in pronto soccorso

leggo.it

Una 'boarding area' di 600 metri quadri, ex area Covid ora dedicata ai pazienti destinati e in attesa di ricovero, che è stata affidata dallo scorso luglio alla gestione diretta dei medici di Medicina ...C'è quel particolare di un referendum secessionista e dell'uscita da un'Unione europea di cuifa ancora parte. Quellacontinua a "divorare i suoi figli", ha scritto un veterano come ... Roma, rivoluzione all'ospedale San Camillo. Nuova gestione di medici e spazi: e si è ridotta l'attesa in pront Una “boarding area” di 600 metri quadri, ex area Covid ora dedicata ai pazienti destinati e in attesa di ricovero, che è stata affidata dallo scorso luglio alla gestione ...Ennesimo blocco del traffico sul raccordo, ennesimo scontro fra automobilisti e attivisti: persone normali, ma con prospettive diverse ...