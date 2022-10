Roma | oltre 100 piazze di spaccio | così le mafie si prendono la Capitale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laappare come un “laboratorio” che consente di osservare sia le trasformazioni in corso nellestoriche e il loro radicamento in aree esterne a quelle di origine, sia i contesti in cuicorpo e si sviluppano forme criminali nuove e autoctone a partire dal sistema di gestione dellediche rappresenta un modello rodato, diffuso e conosciuto ai vari gruppi criminali che operano nelle periferie. E’ quanto emerge dal VI e VII rapportonel Lazio presentato questa mattina alla Camera di Commercio didal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un modello di gestione delledi100 attive h24 di cui 13 solo a Tor Bella Monaca, che ...

In particolareai bus, a fermarsi sarà l'exLido, e laViterbo. Lo stato di agitazione è fissato, come inizio, alle 00:01 del 21 ottobre. Dalle 5.30 alle 8.30 il servizio tornerà ...... portati ain viaggio dall'arcivescovo di Cambrai, monsignor Vincent Dollmann. Al confine tra ...alla preoccupazione prioritaria per il sociale, so che avete a cuore anche la dimensione ...(Adnkronos) – La Capitale appare come un “laboratorio” che consente di osservare sia le trasformazioni in corso nelle mafie storiche e il loro radicamento in aree esterne a quelle di origine, sia i co ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...