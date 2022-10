Roma-Napoli | Mourinho in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Grande attesa per il match di, match dell’undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Alle 14:30 di sabato 22 ottobre Josèinterverrà inalla vigilia del Derby del Sole. Potrete seguire lasui canali social (Facebook, Twitter, Youtube) della società giallorossa. Laha vinto gli ultimi tre match di campionato e con Joséi giallorossi non hanno mai registrato quattro successi di fila in Serie A. L’ultima volta risale all’agosto 2020 con Paulo Fonseca alla guida. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nel corso della. SportFace.

Sabato in campo Inter e Milan, in una giornata in cui si affrontano quattro delle prime cinque in classifica: Atalanta - Lazio e. COMPARA I BONUS SULLA SERIE A BOOKMAKER IMPORTO LINK ...Chissà se la voglia di rivalsa contro illo aiuterà a dare il meglio. Camara si avvia ad avere una maglia da titolare domenica sera ...approdasse comunque l'anno successivo nelle file della,...Zambo Anguissa sta attualmente recuperando da un infortunio, per tale ragione sarà probabilmente assente per Roma-Napoli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...