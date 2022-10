Roma-Napoli | ballottaggio aperto tra Osimhen e Raspadori | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Iltra Victore Giacomoper una maglia da titolare in vista del big match contro ladi Mourinho all’Olimpico è un dubbio che accompagnerà mister Luciano Spalletti fino a domenica. Luciano Spalletti (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) La squadra di Spalletti non ha sentito troppo la mancanza del suo numero 9, certamente grazie alle eccellenti prestazioni di Jack, che con le sue giocate, il feeling con i compagni e soprattutto i suoi gol, ha fatto impazzire non solo i suoi tifosi, ma anche le difese avversarie che non sono state in grado di arginare l’attacco degli azzurri. Giacomo(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Il ritorno diè però un’ottima notizia per il ...