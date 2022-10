Fraschini, dunque, grazie alla collaborazione con la storica aziende Michelotto Automobili, per realizzare una LHM per competere nella possima stagione del WEC, a partire dal terzo ...a sorpresaFraschini , uno dei Marchi più celebri della storia dell'automobile. Il grande rientro sarà nel 203, con la vettura destinata al mondiale Endurance, dove si corre anche la 24 ...Il celebre marchio milanese torna sulle scende con una hypercar, realizzata assieme a Michelotto, per competere nella prossima stagione del mondiale Endurance ...Ritorna Isotta Fraschini, prima in Endurance poi con supercar stradali. Sarà presentata a febbraio 2023 a Milano la Tipo 6.