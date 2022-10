(Di venerdì 21 ottobre 2022) La giornalista e scrittrice all'Huffpost sull'esigua rappresentanza femminile in Parlamento e nel governo: "La questione non è numerica, basterebbe anche una sola ministra ma capace di fare la rivoluzione. Tra le politiche italiane però c'è ancora troppa ancillarità e incapacità di entrare in conflitto esplicito con gli uomini"

L'HuffPost

L'autrice,, ha lasciato che dalla parabola delle dracma perduta e ritrovata germinasse un racconto che ripete in modo originale la stessa dinamica.Il centrodestra rimarrà coeso dopo la netta vittoria Come faranno opposizione Pd e Movimento 5 Stelle Presenti l'imprenditore Flavio Cattaneo , i giornalistie Alessandro Giuli . La ... Ritanna Armeni: "Meloni è la prima premier donna. Ma con 6 ministre su 24 il patriarcato della politica resta" La giornalista e scrittrice all'Huffpost sull'esigua rappresentanza femminile in Parlamento e nel governo: "La questione non è numerica, basterebbe anche ...«Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Ralleg ...