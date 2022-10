Risponderemo alle urgenze della Nazione | il primo tweet di Meloni premier

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La squadra è fatta e domani, sabato 22 ottobre, giure al Quirinale. "Ho accettato, dal PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, l'incarico per formare il nuovo Governo e ho presentato la lista dei Ministri. Un Esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per risponderee dei cittadini" scrive Giorgiasu Twitter al termine di una giornata storica che vede la prima donna a Palazzo Chigi. Il suo governo sarà composto da 24 ministri, i vicesaranno il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, e il segretarioLega, Matteo Salvini. Ilsarà anche ministro degli Affari esteri mentre il leghista andràInfrastrutture e mobilità sostenibili. ...

