Rifiuti | vetri rotti | erba alta | il degrado dei giardini Nino Taranto

Mantovauno.it

La metodologia di recupero deielettronici che possiamo definire "tradizionale" si appoggia ... Gli iPhone nei cesti davanti ai nostri occhi sono effettivamente in condizioni pessime:......di un numeroso gruppo di giovani che fino a tarda notte imbrattano muri e lasciano icome ... persino arrecando danni alle loro abitazioni conrotti e intonaci divelti. Il referente del ... Rifiuti alla ex La Vetri di Villa Poma: 900 mila euro per lo smaltimento Oltre ai rifiuti, a balzare agli occhi è anche l’erba alta che non viene rasata da tempo, a ulteriore testimonianza della carenza delle necessarie opere di manutenzione del verde pubblico ...Entro la fine di ottobre sarà attiva l'App per aiutare i cittadini di Battipaglia a gestire la nuova raccolta differenziata dei rifiuti ...