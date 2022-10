Ricerca | Simi premia eccellenze under 40 | assegnati 4 grant da 25 mila euro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La Società Italiana di Medicina Interna ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio ‘Giovanitori’ che supporta l’eccellenza dellaitaliana40 nel campo della medicina interna. Idella prima edizione del premio, ognuno del valore di 25, sono andati a Teresa Vanessa Fiorentino (professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 1983), Devis Benfaremo (tore in Medicina Interna, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 1987), Salvatore Silvio Piano (tore di Medicina Interna, Università Azienda Ospedaliera di Padova, 1983) e a Rosanna Villani,tore in Medicina Interna, ...

Il Centro diIndipendente della Società Italiana di Medicina Interna(CRIS) ha, come mission statutaria, l'organizzazione di indagini epidemiologiche, survey, studi osservazionali o di intervento nell'...La Società Italiana di Medicina Interna () ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio 'Giovani ricercatori' che supporta l'eccellenza dellaitaliana under 40 in questo campo. L'annuncio durante il 123/mo Congresso ...La Società Italiana di Medicina Interna ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio ‘Giovani ricercatori’ che supporta l’eccellenza della ricerca italiana under 40 nel campo della medici ...La professoressa associata di Medicina Interna Fiorentino è tra i quattro ricercatori italiani premiati per la loro attività ...